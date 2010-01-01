Звезда бразильских сериалов Лусия Алвес умерла в результате тяжелой болезни

24 апреля умерла актриса Лусия Алвес. Ей было 76 лет. В последние годы она боролась с раком поджелудочной железы. В Сети многочисленные поклонники и коллеги скорбят из-за смерти артистки. Так, звезда сериала "Клон" Бет Гулар написала в своем блоге:

"Мы потеряли Лусию Алвес, уникальную актрису, которая играла во многих проектах... Она оставил свой след на бразильском телевидении. Покойся с миром, дорогая Лусия, пусть Бог примет тебя в своем мире".

Лусия Алвес предпочитала не распространяться о свое недуге, поэтому в социальных сетях публиковала в основном позитивный контент.

Напомним, Лусия Алвес появилась на национальной сцене в 1960-х годах и прославилась долгой карьерой в театре, кино и на телевидении. На счету актрисы роли в таких известных бразильских сериалах как "Тропиканка", "Шипы и розы", "Сеньора".

В последние годы она появлялась только в эпизодических ролях, например, сыграла в лентах "Одна роза с любовью" (2010), а также в новелле "Редкое сокровище" (2013). Ее последняя работа на телевидении была в сериале "Республика Перу" (2015–2016).