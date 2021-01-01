Матч сборных России и Нигерии по футболу пройдет в "Лужниках"

Товарищеский матч между сборными России и Нигерии по футболу проведут на стадионе "Лужники" в Москве. Об этом в пятницу, 25 апреля, рассказали в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Как подтвердили в РФС, игра пройдет 6 июня. Сборная России по футболу сыграет в "Лужниках" впервые с 1 сентября 2021 года.

После этого национальная сборная отправится в Минск — там российских футболистов ждет игра со сборной Беларуси, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что ассоциация Центральной Азии (CAFA) обсуждала с Российским футбольным союзом возможное участие сборной России в турнире Кубок наций CAFA. Однако неизвестно, договорились ли стороны о чем-либо.

Хотя Россию отстранили от участия в турнирах и отдельных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА, а также запретили принимать на своей территории такие состязания, РФС отказался от перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций в структуру Азиатской конфедерации.