Россия снова борется против нацизма в его новом обличии. На это указал в пятницу, 25 апреля, заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул политик, "сегодня наша страна снова на передовой против того же нацизма, но который надел новую маску". В ходе специальной военной операции российские бойцы противостоят националистам.

Медведев также отметил, что не только солдаты и офицеры специальной военной операции, но и те, кто трудится в тылу и помогает фронту, продолжают дело своих великих предшественников, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что многие страны пытаются исказить роль Советского Союза в Великой Победе — они целенаправленно поощряют нацизм и русофобию, предпринимают попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за неуважение к памяти тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма, необходимо снять Каю Каллас с должности главы евродипломатии и отдать под международный трибунал ООН. Она пригрозила "последствиями" европейским политикам, которые поедут в Москву на торжества в честь 80-летия Победы.