Затравленная Лолита Милявская: "Вчера прихожу - ОМОН уже готов"

Лолиту Милявскую "отменили" в конце 2023 года, после того, как певица была замечена на "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой. Тогда артистка лишилась не только сольных концертов, но и работы на телевидении.

После публичных объяснений артистку простили и стали снова приглашать в развлекательные передачи, но концертную деятельность она никак не может восстановить. В ряде городов шоу Лолиты были отменены по решению организаторов или владельцев площадок. Каждый раз появлялся некий общественный деятель (или даже не один), который требовал отменить выступление Милявской.

Артистка, впрочем, не унывает. Она считает, что недовольство общественников только играет ей на руку. В интервью "Звездачу" певица рассказала:

"Все, что происходит, оно еще быстрее способствует тому, чтобы билетов не было. Люди, которые строчат доносы, обещают, что будут фотографировать каждого зрителя. Вчера прихожу - ОМОН уже готов. Они просто удивительнейшие ребята, смотрят, чтобы никто ничего не пронес. Ни одного доносчика нет! И когда понимают, что концерт уже состоялся, то они уже даже ничего не пишут. На самом деле они борются сами с собой, они какают зрителю, а зритель всегда на стороне тех, кого травят".