В Балашихе в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Что известно

Кадры, снятые уличной камерой видеонаблюдения. Можно заметить, как по дорожке за кустами проходит человек. И через мгновения - взрыв. Припаркованная машина "Фольксваген гольф" загорается. Прохожий от полученных травм скончался на месте.

"Переживаем теперь. Потому что соседи конкретно этого дома очень жаловались, что паркуются непонятные машины. Стали очень много снимать квартир, причем резиновые квартиры", - говорит местная жительница.

Первоначальная версия - взрыв установленного в автомобиле газобаллонного оборудования. Однако после осмотра места происшествия были обнаружены характерные для самодельных взрывных устройств поражающие элементы. Стало очевидно, что это теракт.

"По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами", - сообщили в СК.

Когда во дворе дома, где жил генерал, появилась машина с бомбой, пока не сообщается. Очевидно, что за территорией была установлена слежка. Взрыв прогремел в 10:40 утра, когда Ярослав Москалик приблизился к автомобилю. Подрыв был осуществлен дистанционно.

По мнению аналитиков, на подготовку преступления, совершенного в Балашихе, могло уйти несколько недель или месяцев. А окончательная дата преступления выбрана неслучайно. Теракт как провокация и попытка сорвать переговоры о мире на Украине между Россией и США.

Это уже не первый теракт, организованный украинскими спецслужбами, направленный против российских высокопоставленных военных и осуществленный общеопасным способом. 17 декабря прошлого года у своего подъезда в результате подрыва самодельной бомбы, спрятанной в электросамокат, погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. По подозрению в совершении преступления задержан Ахмад Курбанов. На допросе он признался, что представитель СБУ обещал ему сто тысяч долларов и европейский паспорт.

А 24 июля на севере Москвы был взорван автомобиль еще одного российского военнослужащего. По данным следствия, внедорожник заминировал Евгений Серебряков. Он также установил на детской площадке скрытую камеру наблюдения. В результате взрыва никто не погиб. Серебряков был задержан в Турции и депортирован в Россию. Сейчас он под арестом.