"Маэстро, в бой!": в Музее космонавтики открылась выставка, посвященная легендарным летчикам

Одним из прообразов Маэстро был летчик-ас, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Иван Лавейкин. Командир эскадрильи Пятого гвардейского истребительного авиаполка – самого результативного по количеству сбитых немецких самолётов. Именно ему посвящен фильм "В бой идут одни старики". Все герои - собирательные образы, составленные из реальных судеб и характеров.

"Леониду Быкову удалось передать ту атмосферу взаимовыручки, ту атмосферу помощи, особенно в воздушном бою, той обстановки, которая царила в эскадрилье. И юмор, тонкий юмор в том числе", - отметил Александр Лавейкин, сокуратор выставки, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, сын И.П. Лавейкина.

Подлинное боевое знамя полка - его священный символ, олицетворявший славу и доблесть воинской части. Перед ним летчики давали присягу и клятву истреблять врага, пока руки держат штурвал самолета, пока глаза видят землю, не зная страха.

Здесь же - летный реглан Василия Зайцева. Командир полка, дважды Герой Советского Союза, он провел 163 воздушных боя, сбил 34 самолета противника, а сам не был сбит ни разу. В фильме это тот самый легендарный Батя, всегда готовый идти и вести за собой в бой.

"Неожиданно налетели немецкие самолеты, а одеваться было некогда. И Василий Александрович взлетает в небо по фильму в пене для бритья и в майке, а на самом деле он взлетает в подштанниках. И когда он приземлился, однополчане шутили, что Зайцев всех немцев подштанниками распугал", - рассказал Владимир Доньшин, сокуратор выставки, правнук дважды Героя СССР Василия Зайцева.

В образе Кузнечика можно узнать генерал-майора авиации Георгия Баевского. Сын советского разведчика, в детстве он жил и учился в Германии, а потом уже из московской школы буквально сбежал в аэроклуб - мечтал стать летчиком.

Георгий Баевский заносил в книжку каждый сбитый им самолет – всего их 19. Отличился и его ведомый Игорь Глазков – во время одного боя уничтожил сразу два вражеских истребителя. А в каждый полет он брал с собой собачку Бусинку.

"Боевой вылет 30 апреля, уже в последние дни войны. Бусинка, будучи на борту, практически его спасла - фюзеляж был пробит пулями, Бусинка погибла", - рассказывает Александр Баевский, сын генерал-майора авиации Георгия Баевского))

Они выжили и дошли до Берлина, а их судьбы и характеры навсегда остались на кинопленке и в сердцах миллионов зрителей.