Движение в Москве будут перекрывать в выходные в связи с массовыми мероприятиями

В выходные в Москве будут перекрывать движение в связи с массовыми мероприятиями.

Так, в субботу пройдет Московский мотофестиваль. Около полудня перекроют внешнюю сторону Садового кольца. Проехать также будет нельзя по улицам Косыгина, Большой Дорогомиловской и Смоленской, Воробьевскому шоссе, Бережковской набережной и Бородинскому мосту. Движение восстановят по мере прохождения мотоколонны.

В воскресенье состоится Московский полумарафон. Участников в этом году ждет обновлённый маршрут. Старт будет дан на улице Косыгина, а финишируют бегуны на Большой спортивной арене Лужников. Движение транспорта закроют с 9 утра по улице Остоженка, Соймоновскому проезду, части проспекта Вернадского и Комсомольского проспекта, а также нескольким набережным. Парковка там будет запрещена уже с полуночи.