В центре Москвы стартовал фестиваль, на котором животным из приютов помогают обрести дом

Собаку взяли, поиграли и выгнали. Так Лекси снова оказалась в приюте. Шесть лет назад ее спасли от усыпления, нашли хозяев. Но недавно от собаки просто устали.

"Нас эта история потрясла. Мы не ожидали, что за пять лет люди могут отказаться от своего питомца, но мы работаем с тем, что есть. Она активная. Жизнерадостная. Душевная собака", - говорит Марина Ямщикова, куратор собаки.

Часто люди не рассчитывают свои силы, и когда понимают, что собака - это не только объятия и теплые лапы, отказываются от животного. Или того хуже – выбрасывают на улицу. Как эту красавицу Люсю. Волонтеры нашли ее привязанной на остановке. И таких случаев много.

Зачастую, люди сомневаются - брать ли собаку из приюта. Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" рушит стереотипы.

Волонтеры в приютах уделяют внимание воспитанию и социализации брошенных животных. Многие знают команды, умеют вести себя в общественных местах, а главное - умеют безусловно и честно любить. И хотя волонтеры приучают к рукам и поводку, у многих псов все равно есть особенности. Кто-то пугливый, кто-то слишком громкий. Чтобы не было сюрпризов, будущему хозяину стоит приехать в приют заранее – познакомиться с собакой и помочь ей настроиться на переезд в новый дом.

"Не надо вываливать свою любовь на собаку. Дайте ей успокоиться, чтобы она поняла, что, зона где она теперь обитает, безопасная. И собака потихонечку начнет оттаивать", - объясняет Анастасия Спорыкина, волонтер благотворительного фонда.

Александра все детство мечтала о питомце, не разрешали родители. Теперь девушка курирует благотворительный фонд для животных, под крылом которого - порядка 100 кошек и собак.

"Вот всем кажется, главное – приехать в фонд и привезти животному корм и лекарства. Это тоже важно, но прежде всего животным нужно, чтобы с ними погуляли", - отметила Екатерина Драгунова, руководитель комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы.

Пройти мимо Цветного бульвара в дни фестиваля невозможно – здесь почти две сотни кошек и собак из московских приютов ищут дом. Кроме того, проводится акция "Корзина добра" по сбору корма и необходимых вещей для приютов. А еще сюда можно прийти со своим питомцем и сделать чек-ап у ветеринара.

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