Десятый съезд коренных малочисленных народов Севера проходит в столице

В национальном центре "Россия" проходит десятый съезд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Делегаты из 27 регионов подводят итоги работы организации и определяют дальнейший вектор развития общественного движения. Для гостей мероприятия подготовлен концерт. Центральный момент программы - церемония награждения выдающихся деятелей, которые внесли вклад в сохранение традиций и развитие своего народа.

"Важно, что сегодня мы наблюдаем связь поколений тех людей, которые принимали участие в первых съездах еще в период Советского Союза. И представители молодежи, которые сегодня получили эстафетную палочку, несут традиции, знания, культуру, отношения коренных народов", - отметил Александр Новьюхов, сенатор Российской Федерации, вице-президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.