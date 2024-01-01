Возбуждено уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом в пятницу, 25 апреля, рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как уточнила спикер СКР, военный погиб при взрыве легковой машины в подмосковной Балашихе. По данным правоохранителей, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Возбуждено дело по статьям 105 и 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ), сообщается на официальном сайте Следкома.

Это далеко не первое подобное преступление киевского режима. Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте 17 декабря 2024 года. Взрывное устройство сработало, когда военный вместе с помощником выходил из подъезда своего дома. От полученных ранений оба скончались на месте.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что из-за отсутствия шансов добиться стратегического успеха на фронте режим Владимира Зеленского занимается организацией терактов в России в расчете дестабилизировать наше общество.