Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 апреля, в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, на этом совещании обсуждалось развитие оборонно-промышленного комплекса. С докладом выступил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также Генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Ранее Владимир Путин отмечал, что некоторых средств поражения до сир пор не хватает российским бойцам в зоне специальной военной операции. При этом он подтвердил, что более чем вдвое, например, увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Тем временем в Европе не стихают призывы проявить силу против "российской угрозы". Президент Литвы Гитанас Науседа, приводя в пример СВО, утверждает, что Россию не удастся остановить сладкими словами.