Центробанк сохранил ключевую ставку

Центральный Банк России оставил неизменной размер ключевой ставки. Решение было принято по итогам заседания ЦБ.

Ключевая ставка осталась на уровне 21% годовых.

Регулятор объяснил свое решение тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Банк России отметил, что в это же время экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Это уже четвертый раз подряд, когда Центральный банк не меняет ключевую ставку.