Выяснились детали плана ЕС и Украины по мирному урегулированию

Европа и Украина выработали ответное предложение по украинскому урегулированию в противовес инициативам России и Соединенных Штатов.

Как сообщает Reuters, план Киева и Брюсселя предполагает переговоры по территориальным вопросам, начиная с определения линии соприкосновения. При этом само обсуждение, согласно этому плану, может начаться строго после полного и безоговорочного прекращения огня.

Альтернативный документ предлагает "прочные гарантии безопасности" для Украины, в том числе со стороны Соединенных Штатов. За образец авторы этого плана предлагают взять статью 5 Договора о Североатлантическом альянсе.

Кроме того, в контрпредложениях говорится о "постепенном ослаблении санкций после достижения устойчивого мира". Антироссийские рестрикции, как утверждают Украина и Европа, могут быть вновь введены, если Россия нарушит условия мирного соглашения.

При этом восстанавливать разрушения на Украине предлагается за счет активов России, блокированных в рамках санкций.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя обсуждение с Вашингтоном мирного урегулирования конфликта на Украине, отмечал, что "есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении", хотя остаются "определенные точки и элементы, которые следует донастроить".

До того спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, причем это выходит за рамки "так называемых пяти территорий". 25 апреля Уиткофф вновь прилетел в Москву.