Трамп назвал причину конфликта Украины и России

Президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией. Кроме того, американский лидер назвал причину конфронтации. По его мнению, всему виной намерение Украины вступить в НАТО.

"Если бы этот вопрос не был поднят, было бы гораздо больше шансов, что он вообще не начался бы", - рассуждает Трамп в интервью Time.

Американский лидер прикладывает все усилия, чтобы поскорее завершить конфликт. Так, сегодня, 25 апреля, самолет из Соединенных Штатов совершил посадку в московском аэропорту "Внуково-2". Информагентства предполагают, что в Россию прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

О том, что его ждут в российской столице, ранее сообщали в Кремле. Новую встречу переговорщиков по Украине накануне анонсировал и Дональд Трамп, который вновь подчеркнул: заключение соглашения о мире тормозит Киев.

Как ожидается, Уиткоффа примет Владимир Путин. Рейс ранее вылетел из Майами, где находится резиденция Дональда Трампа, пересек границу России со стороны Латвии и направился в Москву.