Невеста-внучка Лепса в белом наряде: "Ура! Можно раскрывать тайны!"

Григорий Лепс стал холостяком в 2021 году. После 20 лет совместной жизни от него ушла жена Анна Шаплыкова. Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" был подавлен, он признавался, что вина за крах брака лежит полностью на нем.

Тем не менее, долго от одиночества артист не страдал. В прошлом году певец появился на красной дорожке мероприятия под ручку с юной красавицей Авророй Киба. Оказалось, что девушке нет и 20 лет. Довольный Григорий Лепс назвал ее своей невестой. С тех пор в Сети стали называть Аврору "невестой-внучкой" из-за внушительной разницы в возрасте.

Меж тем Григорий Лепс и Аврора Киба вот-вот станут мужем и женой. 19-летняя студентка сообщила, что свадьба состоится летом, артист эту информацию подтвердил. А теперь девушка всполошила общественность, когда вдруг опубликовала на своей официальной страничке в "Инстаграм" фото, на котором запечатлена в белом наряде.

"УРА! МОЖНО РАСКРЫВАТЬ ТАЙНЫ!" - объявила Аврора.

Однако она быстро успокоила многочисленных подписчиков, что она не вышла замуж, а просто приняла участие в реалити-шоу.