Собянин рассказал, как Москва заботится о людях с диабетом

Более 109 миллионов тест-полосок и 118 тысяч цифровых глюкометров получили за год от города москвичи, больные сахарным диабетом. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

Выдают всё в городских аптеках и аптечных пунктах по электронному рецепту. При желании пациента показатели глюкометра могут автоматически передаваться в систему ЕМИАС. Тогда все данные будут сохраняться в электронной медкарте. Для настройки этой функции надо скачать специальное приложение и синхронизировать с ним глюкометр.

Мэр Москвы подчеркнул, что единая цифровая платформа упрощает жизнь пациентов и работу врачей.