Тысячи человек написали "Диктант Победы". Международная патриотическая акция прошла уже в седьмой ра. В этом году присоединились все регионы России, а также почти 90 стран. Тест по истории Великой Отечественной войны переведен на десять языков.

Организовано более 35 тысяч площадок. Главная из них - в музее Победы в Москве. Там прошло торжественное открытие - выступил военный музыкальный ансамбль. В режиме видеоконференции установили связь с представителями Курской области и Новороссии. А также с экипажем МКС - российские космонавты, которые сейчас несут вахту на орбите, тоже прошли тест. Участникам акции необходимо было ответить на 25 вопросов - впервые часть из них касалась и спецоперации.

"Очень важно, чтобы пламенные слова любви, благодарности, гордости звучали не только в Дни Победы, а каждый день, потому что наша жизнь продолжается только благодаря нашим отцам, дедам и прадедам. И мы не посрамим их, я уверен в этом, и нынешняя победа будет обязательно за нами", - заявил Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей, народный артист России.