Коллективной обороне Североатлантического альянса нужно мощное наземное присутствие, чтобы справиться с уникальным преимуществом России, способной "разместить свои силы у нашей границы". Такое заявление сделал командующий вооруженными силами США и НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

По утверждению военного, которого цитирует Politico, он рекомендует сохранить нынешнюю расстановку сил в Европе, подразумевая высказывание президента США Дональда Трампа о возможности вывода оттуда американского контингента.

Каволи предупредил, что такой шаг значительно снизит способности Европы обороняться и окажется весьма недешевым мероприятием.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что Москва не станет ввязываться в гонку вооружений, однако мы будем использовать все имеющиеся у нас средства, которые "достаточно обширны для того, чтобы обеспечить обороноспособность".

На этом фоне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россию не удастся остановить сладкими словами — только силой. Он подчеркнул, что "Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев полыхают", говоря о российской специальной военной операции.