Роскошная Мелания Трамп решила перевернуть моду и раскачать "вашингтонское болото"

В эту субботу отметит юбилей Мелания Трамп. Одной из самых роскошных женщин планеты исполнится 55 лет и нельзя сказать, что она тратит время даром. Напротив, она сейчас вовсю отрабатывает миллионы, выданные "Амазоном" за эксклюзивную документалку о жизни первой леди, сопродюсером которой первая леди и выступает. Фильм, предлагающий "беспрецедентный взгляд за кулисы" и на жизнь миссис Трамп, выйдет в конце этого года и снимается по первой, но явно не последней книге Мелании. В общем, жизнь у неё бьет ключом и именно этим многие объясняют резкую смену имиджа первой леди. Но только ли загруженность по работе привела к изменению стиля Рапунцель, таково кодовое прозвище Мелании Трамп, полученное в Секретной службе?

Первая леди Америки, как и остальные поклонницы легендарных и неприлично дорогих сумок Биркин и Келли, 17 апреля получила плохие новости из Франции. Модный дом "Эрмес" предупредил, что с 1 мая он вынужден поднять и без того головокружительные цены на люксовые товары из-за тарифной войны Дональда Трампа. Так что, похоже, и американскому президенту придётся пересмотреть семейный бюджет, потому что Мелания Трамп отдаёт предпочтение именно сумкам Биркин.

По подсчётам экспертов, в её коллекции более дюжины сумок стоимостью от 10 до 100 тысяч долларов. И это единственный аксессуар в гардеробе, с которым она не готова расстаться - даже несмотря на то, что в сезоне 2.0 Мелания решила кардинально изменить стиль с элегантно-романтического на деловой шик.

Американская редакция Vogue - самого влиятельного журнала в мире моды - уже опубликовала откровенно оскорбительную статью, в которой обозвала первую леди фокусником-фрилансером за то, что она и для официального портрета выбрала провокационный наряд, бесцеремонно нарушив устоявшиеся традиции Белого дома.

"Мелания Трамп, безусловно, самая красивая первая леди в истории – конечно, только не для ненавистников из журнала Vogue, которые считают, что Мелания похожа на фокусника-фрилансера. И эта атака задела меня за живое. Потому что это написал тот же журнал, который в 2021 году опубликовал восторженный материал о Джилл Байден – и она была на обложке в образе дивана, который ваша тётя накрыла плёнкой. А ещё посмотрите на обложку с Мишель Обамой – она такая "классная" и там написано, что в эту первую леди влюбился весь мир", - отметил Джимми Файлла, ведущий Fox News.

Мелания Трамп была на обложке Vogue лишь один раз – в честь свадьбы с Трампом. Когда же Дональд впервые стал президентом, журнал занёс его супругу в чёрный список по политическим соображениям – это глянец выступает против республиканцев. Так что Америка в очередной раз доказала, что даже в мире моды правила устанавливает "вашингтонское болото".

Только вот Мелания, как и Дональд, наотрез отказывается встраиваться в систему, и, более того, как предполагают политтехнологи, она, похоже, решила в принципе бороться со стереотипами, связанными с образом первой леди. Для начала, Мелания, как и обещала, в этот раз не стала переезжать в Белый дом на постоянное место жительство, во-вторых, максимально сократила список публичных мероприятий, ну а подкрепляет своё воинственное настроение новым гардеробом, заменив провокационные юбки и легкомысленные блузки на брючные костюмы.

"У женщин в лагере Трампа есть два доминирующих образа. Это очень скромная, ультраженственная одежда с акцентом на талии для дневного времени и бальные платья с открытыми плечами для вечера. Оба образа имеют ретро-оттенок середины XX века. Единственный человек на орбите Трампа, который не подстраивается под его ритм, это первая леди, которая обманула ожидания своим нежеланием играть роль трофейной жены. Мелания не притворяется милой. Её одежда пренебрежительно относится к другим людям, если не откровенно враждебна к ним", - пишет The Guardian.

Что случилось с женой Трампа, гадают буквально все модные критики, но большинство сходятся во мнении, что Мелания просто повзрослела и больше не хочет, чтобы журналисты вспоминали её модельное прошлое, когда она часто фотографировалась в стиле ню. И эта версия похожа на правду, потому что, начиная с фееричного появления на второй инаугурации, модные эксперты больше не говорят о Мелании как о бывшей фотомодели, которая всего лишь пытается подражать Жаклин Кеннеди, теперь о Меланье говорят исключительно как о зрелой личности со своим сформировавшимся узнаваемым стилем.

А хочет Мелания простого – ещё больше славы и ещё больше денег. В отличие, например, от Джилл Байден, которая нянчила Джо, или в отличие от Мишель Обамы, которая убивала время на грядках на заднем дворе Белого дома, Мелания сосредоточена сама на себе – она активно выращивает личный бренд. Сейчас первая леди занимается ювелирным бизнесом, издаёт книги, и даже продюсирует полнометражный документальный фильм о себе же, эксклюзивные права на который приобрела компания "Амазон" за 40 миллионов долларов – 28 из них получила Мелания.

Ну а ещё уже в рамках прямых обязанностей первой леди она активно продвигает законопроект против "порномстителей", которые размещают в интернете фейковые видео сексуального характера и так травят своих жертв. Кстати, таких видео полно и с лицом самой Меланьи, так что в принятие этого закона первая леди искренне заинтересована. Зато поклонников миссис Трамп заинтересовал не её вклад в этот законопроект, а её идеальный бежевый из верблюжьей шерсти костюм-тройка от Ralph Lauren, который она выбрала для выступления в конгрессе. Вот и британские аналитики не смогли сдержать эмоций, когда пытались проанализировать новый мужской гардероб первой леди.

Но когда Мелания снимает брюки и надевает юбку, она всё равно остаётся воинственно настроенной. К примеру, её пальто от малоизвестного американского дизайнера за 11 тысяч долларов из телячьей кожи с леопардовом принтом, в котором она появилась на церемонии вручения Международной женской премии за отвагу, эксперты назвали вульгарным, но всё же попытались оправдать выбор желанием послать всем женщинам сигнал - не бояться брать любую ситуацию в свои руки.

Интересно, что это пальто первая леди не покупала – дизайнер-самоучка из Палм Бич Милли Парк просто отправила его в подарок ещё в декабре прошлого года. Ну а Мелания, похоже, решила иногда прислушиваться к мужу и, когда есть настроение, поддерживать отечественных производителей, отказываясь от всемирно известных европейских брендов.

Кстати, 26 апреля Мелания будет праздновать свой 55-й день рождения и стилисты уже готовятся получить очередную дозу модного адреналина от самой роскошной и самой дерзкой первой леди, которая ещё и не боится выглядеть мужественней своего супруга.