Франциск - последний папа? Древнее пророчество предупредило о конце света

Весь католический мир готовится к конклаву. Папа римский Франциск скоропостижно скончался от инсульта на утро после совпадения трёх пасх - редчайшего явления в религиозной практике. Похоронят главу Ватикана в субботу, вскоре после чего кардиналов запрут в Сикстинской капелле, откуда они смогут выйти лишь после того, как над ней поднимется белый дым и мир узнает об избрании нового папы. За итогами конклава наблюдают не только католики, но и без преувеличения весь мир - от того, кто получит перстень рыбака, зависит, каким путём дальше пойдёт Римская католическая церковь, одна из самых могущественных организаций нашей планеты.

В самом сердце вечного города - в соборе Святого Петра - теперь траурная церемония. Однако по воле папы и вопреки традициям, похоронят его не там, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Любимый храм, который понтифик всегда посещал перед важными поездками и встречами. Минимум излишеств и церемониала – еще одно желание покойного. А на могиле вместо помпезных изваяний будет лишь скромная табличка – "Франциск".

Первый понтифик из Нового света. Первый иезуит на святом престоле. Наконец, первый предстоятель католический церкви, который встретился с главой РПЦ, летом 2016 года на Кубе.

Папа Римский Франциск благосклонно встречался с Зеленским и принимал крайне сомнительные подарки. С другой стороны, осуждал разгром канонической православной церкви на Украине. А его слова о "Великой России" два года назад вызвали в Киеве истерику. И теперь один из самых главных вопросов – какую политику по отношению к мировым проблемам будет проводить следующий папа. Кардиналы со всего света уже прибыли в Рим.

Именно среди этих людей – будущий глава Святого Престола. Ну а пока Sede Vacante – этот престол свободен. Конклав собирается между 15 и 20-м днями после смерти или отречения папы. Дальше за трубой Сикстинской капеллы без преувеличения следит весь мир.

Процедура голосования проходит в режиме строжайшей секретности. Голосуют иерархи младше 80 лет, сейчас таких 135. Кардиналам запрещено покидать капеллу, пока они не изберут нового понтифика. Победителю нужно заручиться 2/3 голосов. Нынешние кардиналы – люди занятые, свое время ценят так, что весь процесс обычно занимает пару дней. Юридически понтификом может стать любой мужчина-католик, даже без сана. Но по традиции выбирают кого-то из своих. Не надо ведь забывать, что папа - еще и глава одного из самых влиятельных государств планеты.

"Прежде всего, это должен быть не очень молодой человек, с тем, чтобы избежать всяких скандалов и обвинений, прежде всего, сексуального характера. Во-вторых, не очень старый, чтобы по крайней мере он смог реализовать какую-то свою политику. Не нужно думать, что избирают в папы наиболее грамотного человека, лучше всего знающего священное писание, либо прекрасно читающего проповеди. Нет, это не так. Избирают того, кто готов будет реализовать ту политику, которую надо будет реализовать", - отметил Николай Сапелкин, историк-религиовед.

Этот конклав уже называют самым политизированным. Итальянцев там теперь минимум в новейшей истории. Зато есть представители 72 стран. Включая, например, Иран и Сербию. Из 138 голосующих кардиналов 111 получили свои "красные шапочки" именно от Франциска. Который полагал, что реформы должны быть продолжены и после его смерти. Как бы намекая на то, что следующий папа может сильно всех удивить.

Вот они – основные кандидаты, по мнению экспертов и букмекеров. Луис Антонио Тагле, 67-летний кардинал – филиппинец. Которого уже прозвали "Азиатским Франциском", поскольку он разделял взгляды покойного папы. Пьетро Пароллин – государственный секретарь Ватикана. Питер Тарксон из Ганы может стать первым чернокожим папой.

"Запад более либерален. Соответственно Африка более консервативна. И соответственно папабили, которых предлагают из Африки, это, в основном, консерваторы В Юго-Восточной Азии - это тоже часть консерваторы, часть – либералы", - рассказал Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

Католическая церковь, очевидно, стоит на развилке – куда двигаться дальше? Кто поведет почти полуторамиллиардную паству через мирские тернии в будущее. Которое совсем не обещает быть светлым.

"Когда избрали Франциска - никто не ожидал, что будет Франциск. Но все предполагали, что будет поворот от консерватизма к либерализму. Потому что тогда он назрел во всем мире. Сейчас - другой поворот. Поскольку избрание Дональда Трампа изменило несколько события в мире. У нас снова заговорили о традиционализме", - рассказал Николай Сапелкин.

Есть однако и компромиссный вариант, проверенный временем, умеренный папа - итальянец. Их не было уже полвека.

"Логика кардиналов будет основываться, во-первых, на духовном облике и образе нового папы. Насколько он адекватен современному развитию церкви. Во-вторых, это все-таки административные требования, исходя из которых папа должен поддерживать порядок. Уметь балансировать между разными национальными церквями и их интересами", - отметил Роман Лункин.

Так что все шансы стать 267 папой есть у второго человека в Ватикане – государственного секретаря Пьетро Паролина. Де-факто он и так в последнее время исполнял функции понтифика. Еще одним вероятным предстоятелем католической церкви называют Болонского архиепископа Маттео Дзуппи. Будучи спецпосланником Святого престола по урегулированию украинского конфликта, он несколько раз посещал Москву. Умён, дипломатичен, да еще и с тонким итальянским чувством юмора.

Впрочем, очередного конклава вообще может не случиться. Во всяком случае, так говорит другое куда более мрачное "Пророчество о папах". Оно впервые опубликовано в 1595 году. Манускрипт якобы написал Святой Малахий - архиепископ, который жил в Ирландии в 12 веке. Подлинность, правда, вызывает сомнения.

"Критики, включая современных богословов, называют его подделкой, которая призвана была повлиять на результат конклава 1590 года. Действительно, все характеристики понтификов до этого года необычайно точны, в то время как пророчества о будущих папах расплывчаты и туманны", - рассказал Джош Пек, религиовед.

Пророчество содержит 112 характеристик пап – вплоть до Страшного Суда и второго пришествия. Папа Франциск, по логике Малахия, последний: "Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Пётр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; по свершении чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой".

Фамилия Папы Франциска – Бергольо - как и имя апостола Петра в переводе означает "камень". К тому же и имя понтифик взял в честь Франциска Ассизского. Которого в миру звали Джованни Франческо ди Пьетро – то есть тоже Пётр. Есть, однако, мнение что Малахия просчитался и последним папой доложен стать не Франциск, а его преемник. Среди кардиналов как раз есть Петер, Пьетро и Пётр. Сбудется или нет древнее пророчество, узнаем в середине мая. Когда, как ожидается, объявят имя нового папы. Хотя, быть может, и не объявят. Одному лишь Богу известно.