Уникальные разработки помогут россиянам победить онкологию

30 апреля исполнится 80 лет постановлению правительства СССР о создании в каждой области онкологического диспансера для первичной диагностики и лечения. Это дата считается началом организации современной онкологической службы нашей страны. Ведущие институты в этой области - это московские научный центр имени Блохина и научно-исследовательский институт имени Герцена, а также НИИ онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге. Питерский институт - старейшее учреждение в России, почти 100 лет там не только лечат людей, но разрабатывают новые методики борьбы со опухолями, многие из которых уже давно входят в стандартные протоколы лечения, а некоторые только в работе – наравне с новейшими изобретениями в этой области по всему миру.

Ради таких моментов стоит жить и работать, говорят врачи. Пациент Владимир делает первые самостоятельные шаги после сложнейшей операции по удалению саркомы тазовой кости.

Особый случай в клинической практике: удалять пришлось так называемый "сложный сегмент скелета", который не заменить, как лучевую или берцовую кость обычным модульным эндопротезом. Чтобы человек смог снова ходить, врачи применили одну из новейших разработок в онкологии.

"У нас есть сегмент таза, пораженный опухолью. Мы заранее готовим компьютерную модель опухолевого поражения. Этот фрагмент замещен опухолью. Мы его резицируем - это сложная операция с удалением почти половины таза. А взамен ставим имплант, который заместит и опорную функцию, и сустав, и сегмент", - рассказал Григорий Зиновьев, заведующий отделением опухолей костей, мягких тканей и кожи НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, врач-онколог, хирург, кандидат медицинских наук.

Хирург Григорий Зиновьев - из команды специалистов, которые подбирали схему лечения для этого конкретного пациента. Это и его успех. Он участвует и в большой научной работе по внедрению индивидуального протезирования. В его шкафу в рабочем кабинете коллекция имплантов и рисунки собственных детей хранятся на соседних полках, как одинаковые по важности события в жизни. Разработка искусственных сложных костей, которые можно отпечатать по индивидуальным антропометрическим данным на 3D принтере, огромный шаг вперед в борьбе с саркомами разных видов. Национальный медицинский центр имени Петрова был и остается пионером в этой области.

В 2027 году Национальному Медицинскому Исследовательскому центру имени Петрова исполняется 100 лет. Уже целый век в этих стенах разрабатывают все новые способы борьбы с одним из самых грозных заболеваний человечества. Методики, которые когда-то считались новейшими, теперь входят в стандартные протоколы. Так продолжается до сих пор.

Это заключительный визит Ольги к онкоцентр перед тем, как она начнет обычную жизнь человека в ремиссии. Два года, наряду со стандартным протоколом лечения, она получала инъекции экспериментальной противоопухолевой вакцины. Последние анализы показали положительную динамику Ольга ни секунды не сомневается: правильно сделала, что в начале лечения решила не кидаться в зарубежные клиники, а довериться российским врачам.

"Знаете, доверия к нашим врачам гораздо больше, чем к врачам за рубежом. Возвращаясь назад - тоже самое могу сказать про наших нейрохирургов, когда мне делали операцию. Я сделала выбор в пользу наших врачей. Хотелось бы, чтобы о данной методике, о наших врачах узнали как можно больше людей", - отметила она.

Разработкой препаратов на основе клеточных технологий в Научно-исследовательском центре имени Петрова занимаются уже более 20 лет. Их называют "вакцины", но не в смысле прививки от болезни, а по принципу действия - помогать иммунной системе человека бороться с опухолевыми клетками - так же, как она борется с вирусами и бактериями.

"При развитии онкологического процесса как правило возникают три главных проблемы при взаимодействии опухоли с иммунной системой, которая по идее опухоль должна предотвращать. Это то, что иммунная система не видит опухоль, то, что опухоль как-то отключает иммунную систему и иммунная система находится в хаотичном состоянии. Вакцина работает на один из этих главных компонентов", - отметил Алексей Новик, ведущий научный сотрудник научного отдела онкоиммунологии, д.м.н., врач-онколог высшей категории ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России.

Прямо сейчас идет процедура лицензирования нового продукта, созданного в этих стенах. Метод в том, чтобы научить иммунную систему человека распознавать опухолевые маркеры вне организма. Для этого нужны так называемые дендритные клетки, их функция в организме - сообщать о "вражеских" объектах другим клеткам иммунной системы. Ученые доказали: если эти клетки по каким-то причинам не работают естественным образом, их можно извлечь из организма, "познакомить" с опухолевыми образцами в пробирке, а потом вернуть обратно в пациента.

"Особенность этого препарата в том, что он готовится из клеток самого пациента. Мы забираем периферическую кровь пациента в объеме 100 мл и по технологии в течение 10 дней готовим препарат. Самая важная функция дендритной клетки - это распознавать в организме антиген плохой, и захватывать его, перерабатывать и показывать, то есть говорить всем остальным иммунным клеткам в организме, что вот такие маркеры нужно искать и уничтожать. Вот этот процесс мы реализуем во флаконах", - пояснила Татьяна Нехаева, заведующий научным отделом онкоиммунологии – ведущий научный сотрудник, к.м.н ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России.

По статистике, больше всего поддаются такому лечению саркома мягких тканей и первичные опухоли центральной нервной системы. Но исследования продолжаются: в арсенале ученых есть целая библиотека патологий, откуда берут маркеры опухолей для знакомства "инвитро".

В этих криохранилищах в жидком азоте при температуре минус 196 градусов хранятся клеточные образцы опухолей разных пациентов. Многих из этих людей уже, к сожалению, нет в живых, но их злокачественные клетки до сих пор служат для новых научных открытий. Эта коллекция собиралась несколько десятилетий и насчитывает около тысячи образцов.

В прошлом году Нобелевской премии по физиологии и медицине были удостоены два американских ученых - за открытие роли микроРНК в расшифровке генов. Их коллеги из НМИЦ Петрова говорят: они уже несколько лет назад не только открыли, но и доказали эту роль. В лаборатории субклеточных технологий обнаружили как минимум шесть молекул РНК, которые по-разному ведут себя в доброкачественной и злокачественной опухоли. Особенно ярко это заметно в фолликулярном раке щитовидной железы - это означает, что анализ поведения этих молекул можно включать в тест, который проводят при биопсии. Сейчас, чтобы поставить диагноз по щитовидке, ее попросту удаляют.

"До этого момента все пациенты с фолликулярными образованиями строем шли на оперативное лечение, человек лишается железы, он обречен принимать всю жизнь вспомогательную терапию, то есть гормоны. Получалось, что 3/4 или 4/5 пациентов с доброкачественными образованиями из всей группы, которые оперировались по поводу фолликулярных образований - 3/4 оперировали, грубо говоря, зря. Наш метод будет спасать от этой ненужной операции", - рассказала Анастасия Малек, заведующая научной лабораторией субклеточных технологий НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, доктор медицинских наук.

Это лишь малая часть уникальных разработок, которые ведутся сейчас в старейшем онкологическом учреждении России. Благодаря им диагнозы, которые еще 10-20 лет назад считались безнадежными, сегодня уже поддаются лечению.

Постоянные научные изыскания ведутся и научном центре им. Блохина и исследовательском онкологический институт им. П.А. Герцена в Москве, в филиалах Российского онкологического научного центра РАМН.

Универсального лекарства от рака, увы, не существует - злокачественные клетки коварны, они могут поражать любые системы и органы организма, и везде ведут себя по-своему.

Ученые говорят: поиск способов лечения от рака напоминает поиск ключей к разным замкам. Замков этих много, но их не становится больше. А коллекция ключей, напротив, растет. Рано или поздно настанет день, когда в борьбе с этой жестокой болезнью уже не останется закрытых дверей.