Центр духовного и экономического развития: к чему приведет "Сибиризация" России

Во все времена, когда Запад хотел нанести России стратегическое поражение, наше государство выручала его стратегическая глубина. Необъятные просторы от Днепра до Тихого океана. И это не только история, это, увы, и очень возможное будущее: европейцы, совершенно не стесняясь, готовят свои страны к войне с Россией и даже называют дату ее начала - 2030-й год. Вот на таком фоне в древней столице Сибири Тобольске лучшие эксперты страны обсуждали наш "Поворот на восток. Сибиризацию России 2.0".

Еще в 18 веке Ломоносов был уверен, что могущество России будет прирастать Сибирью. Спустя почти 300 лет Сибирь по-прежнему основа величия страны. Как фундамент – вроде бы незаметный, часто спрятанный за внешней отделкой, но от которого зависит, как долго простоит все здание.

"Сделать ее как можно быстрее центром духовного и экономического развития России. Вторым. И чтобы вывести Сибирь частично из полузабытья. Она на какой-то момент ушла из центра внимания нашего общества, особенно в 80-90-е годы. Сейчас ее нужно вернуть. Совершенно понятно, что Сибирь – это будущее России", - отметил Сергей Караганов, почетный председатель президиума СВОП, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Понятно сейчас, но 30 лет назад разговоры были совсем другие. В начале 90-х американский ученый Уолтер Мид представил Белому дому доклад о необходимости покупки Сибири. Ситуацию он сравнил с приобретением у Франции штата Луизиана в то время, когда Наполеон испытывал финансовые трудности. За Сибирь и Камчатку планировали заплатить от двух до трех триллионов долларов, Курильские острова отдать Японии, а сибирякам предоставить американское гражданство. Уолтер Мид вспоминал, что некоторые региональные российские чиновники тогда в частных разговорах поддерживали такую идею. Федеральный центр, впрочем, несмотря на экономические трудности, от продажи Сибири отказался. Вот только и денег на развитие региона тогда катастрофически не хватало. С двухтысячных ситуация изменилась, о Сибири вновь стали вспоминать.

"Совершенно очевидно, что нужно улучшать больницы, дороги. Но это нормальная работа. Сибирь уже далеко не столь неудобно, как казалось или кажется у нас в головах. У нас устоялась неправильное представление о Сибири. О том, что здесь холодно. Да, холодно, но здесь и великолепная погода. И становится теплее. Здесь уже существуют великолепные и мощнейшие города. Нужно просто внимательно заняться новым освоением Сибири", - отметил Сергей Караганов.

Конкретные шаги в рамках нового освоения обсуждали на первых Тобольских чтениях. В исторический центр Сибири съехались эксперты, бизнесмены и аналитики из разных уголков России. Но особенно важно, подчеркнули организаторы, чтобы предложения о будущем региона вносили сами сибиряки.

Символично, что о развитии Сибири говорят именно в Тобольске. Сейчас это ухоженный районный центр, сюда едут туристы со всей России, но 435 лет назад город основали как столицу региона. Уже в начале 18 века здесь был оружейный завод, писчебумажная и стекольная мануфактура, кожевенные, свечные, салотопенные производства. В Гостином дворе самые успешные сибирские купцы торговали серебром, золотом и пушниной, а на деньги Тобольска содержались сразу два полка в Москве и Петербурге.

Оборонная составляющая в контексте развития Сибири особенно актуальна с учетом агрессивного поведения запада. Во времена Российской империи и Советского Союза Сибирь неоднократно была центром военного производства.

"Многие мыслители сейчас говорят, что впереди время испытаний. Может, на 20 лет или на 30. Поэтому надо уходить с этих горячих границ, а здесь огромные пространства, богатства, научные школы, университеты и все остальное", - рассказал Аркадий Елфимов, меценат, основатель фонда "Возрождение Тобольска".

Впрочем, иногда новые подходы – это хорошо забытые старые. Некоторые эксперты предлагают возродить в Сибири компактные города и поселки рядом с существующими центрами, где бы могли трудиться профильные специалисты. Таким образом стал бы возможен замкнутый цикл от планирования и разработки до производства.

"Есть же такая поговорка: где родился, там и пригодился. Она как нельзя кстати актуальна в наше время. Я считаю, что на местах, в регионах, ну обидное слово регионы, остались те люди, которые способны решить задачи возрождения. Не только своего региона, но и страны в целом. Естественно, им в этом нужна помощь от Федерации. В чем она заключается? Вернуть институт генеральных конструкторов", - отметил Святослав Капустин, общественный деятель.

Профильные мини-города были не только в Советском Союзе. Свою эффективность они доказали и в наше время.

"Людям, в первую очередь молодым, нужно обеспечивать социальный лифт. Об этом говорит и белорусский, и советский опыт. Нужно, чтобы молодые из Сибири или желающие приехать в Сибирь чувствовали, что они будут здесь востребованы. Они получат работу, интересную, высокооплачиваемую. Они получат жилье, что очень важно для молодых семей, молодых людей", - сказал Алексей Дзермант, белорусский политолог, философ, директор центра "Северная Евразия".

Фундаментом России Сибирь считается уже многие века. При этом в последние годы, благодаря развитию науки, выяснилось, что российский регион стал колыбелью даже отдаленных от нашей страны цивилизаций.

В регионе сильны традиции, религия и устои, которых не хватает на западе и к которым многие стремятся. А это не менее важно, чем ресурсы и территории.