Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа

Владимир Путин принял Стива Уиткоффа. Встреча президента России и спецпосланника Дональда Трампа проходит в Кремле. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

Во встрече также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее сегодня стало известно, что спецпосланник Трампа прилетел в Москву. Это уже четвертая встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа. Последняя прошла 11 апреля в Санкт-Петербурге.

Накануне президент США анонсировал "очень важные встречи" в ближайшие дни. Также он заявил, что у него есть свой крайний срок по урегулированию конфликта на Украине, но отказался назвать, какой именно.