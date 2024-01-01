"Мутнеет в голове": Анна Седокова рассказала правду о своем состоянии

Латвийский баскетболист Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года. Смерть бывшего мужа стала большим ударом для Анны Седоковой. Певица с нервным срывом попала в клинику. Только к весне певица пришла в себя и стала появляться на публике.

Артистка с головой ушла в творчество. Она написала и записала в студии несколько песен, в которых попыталась отразить всю боль потери. После продолжительного молчания Анна Седокова снова стала общаться с многочисленными поклонниками в социальных сетях. Так, например, в официальном телеграм-канале певица призналась, что неважно себя чувствует.

"В последние несколько дней жуткая апатия. Ничего не хочется, как будто нет цели и не к чему стремиться. Хотя скоро выходит новая песня и нужно сейчас много работать. Но просто не могу собраться. Насторожило то, что когда встаю на секунду как мутнеет в голове. Хочется все время спать", - пожаловалась Седокова.

Далее артистка рассказала, что уже сталкивалась с таким состоянием. Певица вспомнила, что виной недомогания был недостаток железа в крови. В результате артистка снова начала принимать препараты с необходимым элементом и ей стало лучше.

"Это я к чему все пишу. К тому, что если кажется, что все плохо, может быть, дело не в жизни", - сделала вывод артистка.