В Госдуме призвали запретить курьерам ездить быстрее 10 км/ч

Необходимо на законодательном уровне запретить курьерам использовать любой транспорт, который способен двигаться быстрее 10 километров в час. Такую инициативу озвучил в пятницу, 25 апреля, лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Парламентарий рассказал, что депутаты уже направили соответствующее обращение в Министерство транспорта России, поскольку часто поступают обращения от граждан об опасности, которую представляют курьеры, передвигаясь на высокой скорости.

Помимо ограничения скорости Нечаев высказался за полный запрет для курьеров ездить по оживленным улицам и паркам.

Политик отметил, что "курьеры носятся по тротуарам и паркам", игнорируя пешеходов и даже требуя уступать им дорогу, подавая звуковые сигналы. По мнению парламентария, "это уже не просто хамство", а "нарушение всех разумных правил и границ", сообщает РИА Новости.

Чаще всего курьеры используют для перемещений электросамокаты. Нынешний сезон в Москве проходит по новым правилам применения средств индивидуальной мобильности. Благодаря этому арендовать самокат не смогут несовершеннолетние, а в случае аварий и происшествий будет легко установить их участников.

За нарушение правил полагаются крупные штрафы. Одна из компаний, предоставляющих электросамокаты в аренду, рассказала, что "наказала" на 100 тысяч рублей женщину, которая поставила на самокат своего ребенка, несмотря на запрет это делать.