Убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика, который стал жертвой взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе, является террористической атакой. Такое заявление сделала в пятницу, 25 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула чиновница, на сегодняшний день "главный вопрос — как остановить войну в центре Европы", в которой "мы видим так много жертв".

При этом Захарова отметила, что "даже сегодня российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве", сообщает ТАСС.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что из-за отсутствия шансов добиться стратегического успеха на фронте режим Владимира Зеленского занимается организацией терактов в России в расчете дестабилизировать наше общество.

В Федеральной службе безопасности России рассказали, что многих исполнителей терактов по заказу киевского режима трудно назвать "идейными диверсантами". Главная корысть в таких случаях – это легкий и быстрый заработок.