Гузеева прервала молчание об уходе Володиной: "Я ведь не отвечала все эти годы"

Когда-то актриса Лариса Гузеева, астролог Василиса Володина и сваха Роза Сябитова считались золотым составом ведущих шоу "Давай поженимся". Однако во время пандемии Василиса Володина заявила, что опасается за свою жизнь, поэтому не хочет появляться в студии. А Гузеева и Сябитова продолжили сниматься.

Впоследствии астролог утверждала, что не хотела увольняться, предлагала дистанционно делать прогнозы, однако якобы актриса настояла, чтобы та не возвращалась. Лишь сейчас Лариса Гузеева решила ответить Василисе Володиной.

"Знаете, я ведь не отвечала все эти годы. Потому что сначала думала: а зачем? Ну, человек ходит и везде раздает интервью. Но потом, когда у тебя все время выскакивает ложь несусветная… Говорю девчонкам, с которыми работаем: „Может, все-таки ответить?“ Сначала думала надо остроумно или одной фразой, а потом решила: почему я должна мучиться и стараться? Расскажу просто, как было", - начала Гузеева.

Актриса призналась, что всегда хорошо относилась к астрологу, бывала у нее дома. Однако Гузеева отказала Володиной, когда попросила ее подойти к Эрнсту и предложить поставить шоу на повторы. В результате Василиса якобы заявила, что вернется к съемкам только после пандемии, а пока может делать прогнозы дистанционно.

"Ну, это как шкуры были во время войны: одни артисты ездили на поле сражения поддержать солдат, а другие брали себе брони. Ей же слова никто не сказал. Зачем она стала ходить и давать интервью? Вот эти низкие, какие-то подлые", - задала риторический вопрос актриса.

Особенно возмутили Ларису Гузееву слова Василисы Володиной, что якобы съемочная группа шла на работу ради гонораров, а не успокоения зрителей, каждый день испытывавших стресс.

"То есть она и в этом нас опустила! Это же программа — не я, Роза и Василиса, а 100 человек, это же производство! Все остальные выбрали кошелек… Это же отвратительно, так низко, неправильно", - заключила Лариса Гузеева в интервью Лауре Джугелия.