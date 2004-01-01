Новая выходка дочери Джоли и Питта Шайло поразила Голливуд

18-летняя дочь Анджелины Джоли с подросткового возраста одевалась как мальчик и старалась замаскировать свою красоту. Но внезапно Шайло сменила балахоны на топики, отрастила волосы и народ ахнул, ведь девочка затмила звездную мать.

Но без дерзких выходок Шайло просто не может жить. Только светские сплетники перестали обсуждать новость о том, что дочь отказалась от фамилии Брэда Питта, как девочка вытворила кое-что новое. Наследница Анджелины Джоли сделала свою первую татуировку.

Журналистам Daily Mail удалось сфотографировать Шайло, когда она шла в танцевальную школу. На снимках можно рассмотреть, что на запястье девочки появилось крошечное черное тату.

"Выбор дизайна дает представление о ее личности. Шайло нанесла на кожу крошечный символ Близнецов, показывая, что она увлекается астрологией и гордится своим знаком Зодиа. Татуировка, похоже, отдает дань уважения ее маме, которая также является Близнецами. Шайло родилась 27 мая, а день рождения Анджелины — 4 июня", — отмечает издание.

Новость о том, что Джоли позволила дочери сделать рисунок на теле поразила многих. Голливудские соседи Джоли уже давно рассказывают папарацци, что актриса слишком многое позволяет детям, вот они и творят что хотят.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемочной площадке фильма "Мистер и миссис Смит" в 2004 году. Первенцем пары стала Шайло. Из-за звездного статуса родителей СМИ охотятся за девочкой с самого ее рождения. Первые фотографии Шайло называют самыми дорогими снимками знаменитости в истории.