Жириновский предсказал Москве роль политического центра мира

Среди мрачных прогнозов Владимира Жириновского о судьбе России встречаются и оптимистичные предсказания. В частности, сооснователь ЛДПР и депутат Госдумы считал, что Москва станет одним из пяти политических центров мира, сообщила дочь политика Анастасия Боцан-Харченко.

По прогнозу Жириновского, к 2050 году, после нового передела мира, Москва станет одним из пяти политических центров. Российская столица получит такую роль наряду с Вашингтоном, Брюсселем, Дели и Пекином. Москва будет участвовать в принятии всех международных и геополитических решений, приводит слова Боцан-Харченко портал KP.RU.

В сферу влияния России, по предсказанию сооснователя ЛДПР, войдут Центральная Азия, Турция, Иран и Афганистан. При этом США будут влиять на Южную Америку, а Индия и Китай – на всю Юго-Восточную Азию. Жириновский был уверен, что такая конструкция может стать гарантией стабильности и спокойствия в мире. Политик считал, что при новом порядке уже не будет горячих военных конфликтов и экономических противостояний.