В Москве проходит очередная встреча Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа. В центре внимания - украинское урегулирование. В преддверии этих переговоров Дональд Трамп заявил, что Крым сохранит принадлежность к России, а Украина, по его мнению, никогда не вступит в НАТО.

Приветственное рукопожатие - и сразу к переговорам. От российской стороны, помимо президента, в них участвует его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Ведь круг тем для российско-американского диалога необычайно широк.

Владимир Путин принимает Стива Уиткоффа уже четвертый раз. И, что показательно, в Москву он прилетел, минуя Лондон. Где в среду планировали собраться американские, европейские и украинские дипломаты. Однако из тонкого искусства переговоров Зеленский предпочёл сделать шоу. Заранее заявив, что "Украина ни за что и никогда не признает Крым российским". В итоге встречу понизили до уровня экспертов.

А США в очередной раз убедились, с кем именно они имеют дело. Впрочем, если верить сегодняшней публикации агентства "Рейтер" - в статье якобы приводятся все пункты американского мирного плана - пропасть непонимания между Вашингтоном, Киевом и европейскими союзниками намного шире.

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