Мишустин призвал контролировать цены на железнодорожные и авиабилеты в сезон отпусков

Цены на железнодорожные и авиабилеты в сезон отпусков должны оставаться разумными, а следить за этим необходимо Федеральной антимонопольной службе. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским.

Обсудили и услуги связи во время отпусков. Теперь в Крыму полностью отсутствует роуминг. Речь шла и о ценах на продовольственные товары. Шаскольский рассказал, что в 51 регионе действует механизм добровольных ограничений цен. Так, более 140 производителей в почти 13 тысячах торговых организаций значительно снизили наценки на товары первой необходимости.

Новое направление работы - проверка маркетплейсов. ФАС рассмотрела большое количество жалоб на действия ведущих организаций интернет-торговли. По итогам выдали предупреждения за навязывание продавцам невыгодных условий.

И сегодня же Михаил Мишустин провёл переговоры со своим коллегой - главой правительства Республики Таджикистан Кохиром Расулзодой. В ходе встречи обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества. Москва занимает первое место среди внешнеторговых партнёров республики. В январе – феврале текущего года взаимный товарооборот увеличился на 9% и составил 23 миллиарда рублей.