ЛДПР запустила избирательную кампанию в Госдуму в годовщину рождения Жириновского

Сегодня в день рождения Владимира Жириновского основанная им Либерально-демократическая партия объявила о вступлении в парламентскую предвыборную кампанию 2026 года. Произошло это на митинге-концерте, который состоялся в Москве.

Основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому сегодня могло бы исполниться 79 лет. В память о нем масштабный митинг-концерт. В Москву в честь этого приехали представители со всех регионов страны, чтобы вспомнить харизматичного лидера партии.

В политику Жириновский ворвался стремительно. ЛДПР организовал в декабре 1989-го. За это его в шутку, а может и не совсем, называют декабристом. Когда в стране еще мало понимали, как нужно строить предвыборную кампанию, он разворачивал агитацию на улицах с лозунгами: надо спасать экономику и жизни людей.

"И потом более 30 лет он и партия будет всегда на стороне государственности и территориальной целостности России. Жириновский создал партию, которая встала в авангард борьбы за русский мир и за русский дом", - рассказала Анастасия Боцан-Харченко, дочь Владимира Жириновского.

За политика и его партию в 93-м голосовали миллионы. Его искренне любили. За необычные поступки и эксцентричные высказывания. Он мог раздавать деньги избирателям, а мог преподать урок и показать, как правильно продавать клубнику на рынке.

"Жириновский всегда говорил правду, Жириновский всегда был за русских. Жириновский и ЛДПР всегда были за великую Россию", - отметил Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР.

Один из главных его талантов - предсказание политических событий. Его прогнозы о судьбах мира и развитии конфликтов теперь постоянно повторяют СМИ и блогеры. Он говорил о событиях на Майдане, возвращении Крыма. А еще о предстоящем о противостоянии США и Европы, которое сейчас очевидно. И вот сегодня после очередного витка конфликта между Индией и Пакистаном снова вспоминают Жириновского:

"Между Израилем и Палестиной произойдет ядерный конфликт, будет применено ядерное оружие. Погибнут миллионы палестинцев, сирийцев, ливанцев и так далее. И между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт. Погибнут 200 миллионов человек, не меньше. И беженцев, наверное, будет до миллиарда человек из Азии. Эти страшные вещи как бы нас всех остановят. Две ядерные войны на Ближнем Востоке между Индией и Пакистаном. И страшная экология, которая заставит нас наконец договориться".

Жириновский с болью следил за событиями на Украине - и делал свои прогнозы: "Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным. Но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут русских истреблять сначала в Донбассе, а затем в западной России".

Жириновский всегда требовал справедливости по отношению к каждому россиянину и, конечно, к каждому русскому - в Донбассе. И дело его продолжает жить. ЛДПР активно помогает нашим бойцам. А сегодня во время митинга новый лидер партии лично вручил участникам СВО партийные билеты. Сегодня же Леонид Слуцкий объявил о старте избирательной кампании 2026 года в Государственную думу.

"Мы сумеем добиться преодоления демографического кризиса. И Россия снова станет... к этому призывает президент России - страной многодетных семей", - сказал Леонид Слуцкий.

Дело Жириновского продолжает жить благодаря однопартийцам. Но они с грустью говорят, что впервые предвыборная кампания ЛДПР в Госдуму пройдет без ее основателя.