Эксперимент с оценками за поведение проведут в школах Чечни и ЛНР

С нового учебного года в шести российских регионах пройдет эксперимент, в рамках которого школьникам будут выставлять оценки за поведение. Об этом говорится в материалах, представленных на Всероссийском совещании для региональных министров образования, которое проходит в Севастополе.

Как уточняет ТАСС, эксперимент проведут с 1 сентября 2025 года в Луганской Народной Республике, Мордовии, Чечне, а также в Новгородской, Ярославской и Тульской областях.

До 1 июля требуется сформировать перечни школ в каждом регионе для участия в эксперименте, а до 1 августа эти учебные заведения должны будут разработать соответствующие локальные нормативные правовые акты.

Выставление оценок за поведение практиковалось в советских школах — тогда даже в дневниках была соответствующая графа. Президент России Владимир Путин заявил, что оценка за поведение в школе, в случае ее возвращения, должна быть равноценна другим оценкам. По мнению главы государства, "нужно, чтобы она на что-то влияла".

Еще один советский элемент системы образования, о возвращении которого задумались в современной России, — это система распределения молодых специалистов, только что получивших дипломы. Предполагается, что в условиях небывало низкой безработицы это поможет обеспечить кадрами все учреждения и предприятия страны.