Наталья Сергунина: Проект ВДНХ получил всероссийскую премию в категории "Парк года"

Московский проект получил премию "Парки России". Семейный тематический парк "Орион" на ВДНХ стал одним из парков года по итогам всероссийской премии, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На ВДНХ рассказали об участии в выставке-конференции Park Season Expo.

"Возрождение ВДНХ продолжается. Одновременно с реставрацией архитектурных памятников комплекс возвращает свою главную историческую функцию — экспозиционную, а еще предлагает гостям новые форматы культурно-познавательного и активного отдыха. В этом сезоне в “Орионе” работает уже 10 аттракционов. Согласно принятой стратегии, до 2030 года их число вырастет более чем в три раза", — отметила Наталья Сергунина.

Более подробная информация – на официальном портале мэра Москвы.

Ранее Собянин рассказал о планах благоустройства на северо-западе столицы. Так, в Куркине обновят парк "Дубрава" и прилегающие дворы. В Хорошёво-Мнёвниках приведут в порядок сквер у храма Александра Невского.