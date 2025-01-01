Набиуллина рассказала, насколько еще вырастут цены в России

Цены в России, по прогнозам аналитиков, вырастут в 2025 году еще на 7-8%. Об этом рассказала в пятницу, 25 апреля, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора предупредила, что повышение цен продолжится и в 2026 году — примерно на 3-4%. Зато после этого, как ожидают в Центробанке, инфляция вернется к целевым показателям.

Комментируя решение оставить ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21%, Набиуллина сравнила инфляцию с температурой у человека, пояснив, что "это лекарство — высокая ключевая ставка — она помогает справиться с перегревом спроса, и мы видим, что инфляция уже начала снижаться".

Пока понижать ставку нельзя, поскольку "назначенный курс (лечения) нужно довести до конца во избежание рецидивов", цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее отмечалось, что в России началось снижение цен на некоторые продукты и товары народного потребления — ретейлеры стали переписывать ценники в связи с укреплением рубля. В продовольственных магазинах быстрее всего дешевеют скоропортящиеся импортные товары — например, фрукты и овощи.

Антимонопольщики следят за действиями продавцов, не допуская нарушений законодательства ради обогащения. В частности, перед Пасхой крупнейшим торговым сетям России напомнили о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца.