Французские депутаты решили приехать на Парад Победы в Москву

Торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне планируют посетить парламентарии от Франции в Европарламенте. О заинтересованности евродепутатов сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр выступил с речью на церемонии награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы. Лавров подчеркнул, что в России глубоко убеждены о наличии во Франции миллионов людей, которые прекрасно понимают происходящее на Украине. Они не хотят жертвовать дружбой с Россией ради сомнительных преимуществ поддержки нацистского режима, отметил глава МИД.

По словам Лаврова, заинтересованность целого ряда парламентариев от Франции в участии в торжествах по случаю 80-летия Победы отражает наличие принципиально иных взглядов на общую историю двух стран. Министр отметил прочность российско-французских связей, о которой свидетельствует такой факт: ряд французских компаний, несмотря на угрозы и на сложности, остались в России, сделав правильный выбор.