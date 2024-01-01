Киев признал, что сбил российский военно-транспортный Ил-76 над Белгородской областью. На борту самолета находились украинские военнопленные. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

"Киев наконец-то признал, что 24 января 2024 года сбил российский военно-транспортный самолет, полный своих же военнопленных", — написал Боуз на своей странице в соцсети.

Так журналист отреагировал на заявление заместителя главы МВД страны Леонида Тимченко, о том, что на борту Ил-76 было около 60 украинских военнопленных. "Диктатура Зеленского лжет, как дышит", — возмутился Чей.

Боуз напомнил, что киевский режим обвинял Москву в том, что она атаковала свой же самолет, и утверждал, что на борту вообще не было людей.

24 января прошлого года ВСУ сбили российский военно-транспортный Ил-76 над Белгородской областью. Все находившиеся в самолете погибли. Как сообщал президент России Владимир Путин, украинская разведка знала, что Ил-76 перевозит военнопленных ВСУ, и тем не менее нанесла удар. Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot.