ФСБ предотвратила попытку поджога склада гумпомощи в Липецке

Житель Липецкой области пытался поджечь здание местного исполкома одной из партий. В помещении хранится гуманитарная помощь для бойцов ВС России, воюющих в зоне СВО. Действия злоумышленника пресекли сотрудники липецкого управления Федеральной службы безопасности.

Как установило следствие, житель Липецкой области разделяет идеи запрещенной в России украинской террористической организации. Он вступил в переписку с террористами через мессенджер Telegram, после чего, следуя их указаниям, приобрел компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств.

У задержанного при обыске нашли три стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и инструкции по созданию зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленник заключен под стражу, передает ТВЦ.