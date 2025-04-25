Волочкова нелепо оправдалась после скандала с женихом дочери

Анастасия Волочкова накануне свадьбы дочери дала интервью, в котором назвала жениха Ариадны хахалем, у которого "рыльце в пушку", и заявила, что через год их ждет развод. Но внезапно от своих слов балерина отказалась.

Бывшая прима Большого театра уверяет, что очень хорошо относится к будущему мужу Ариадны. Анастасия заявила, что накануне торжества недоброжелатели решили рассорить ее с дочерью.

"Это просто ересь. Я зашла только что в храм, помолилась. Мне хватило сначала высказываний и заявлений жены моего мужа о том, что свадьбы не будет. Теперь пошла следующая информация, будто я сказала что-то нелицеприятное про Никиту. Да я благословила их и завтра свадьба. И на этой свадьбе я благословлю их еще раз. Просто кому-то неймется, понимаете?" — прокомментировала свое же интервью Волочкова.

По словам артистки, какие-то негодяи даже специально отслеживают все лживые заметки в Сети и отправляют их Ариадне. Анастасия уверена, что кому-то очень завидно, что у нее с дочерью прекрасные отношения.

"Я Арише сегодня написала, говорю: "Аришенька, слушай, меня удивляет, что вы с Никитой вместо того, чтобы готовиться к свадьбе, лезете в интернет и выискиваете там нелепые статьи". Она говорит: "Нет, мы не лезем. Это к нам обращаются с этим, скидывают нам". Вероятнее всего, это делают люди, которые сами и сделали такой вброс", — заключила балерина в беседе с VOICE.