Глава СВР оценил деятельность властей Молдавии как "игру с огнем"

Сергей Нарышкин согласен, что президент Молдавии Майя Санду играет с огнем. Глава Службы внешней разведки ответил на вопрос журналиста, как можно охарактеризовать действия молдавского лидера в свете последних событий с главой Гагаузской автономии..

Молдавские власти задержали Евгению Гуцул в аэропорту Кишинева в ночь на 26 марта. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании на выборах главы автономии.

В Комрате начался митинг в поддержку Гуцул, которую суд заключил под домашний арест. Среди его участников - депутаты парламента, члены правительства и общественных организаций Гагаузии, передает ТАСС.