Певца Васю Обломова признали иноагентом

Министерство юстиции расширило реестр иноагентов. Список пополнил певец Василий Гончаров, известный под псевдонимом Вася Обломов.

Так же иноагентами признаны журналист Константин Сусолкин (Константин Березин), экоактивист Владимир Сливяк, востоковед Никита Смагин и блогер Дмитрий Чернышев.

В Минюсте отметили, что иноагент Гончаров (Обломов) распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, выступал против СВО, а также транслировал в Сети материалы иностранных агентов.

Напомним, что еще в декабре прошлого года в Минюст обратились общественники с требованием запретить атироссийскую песню Васи Обломова и признать его иноагентом. Народ возмутил трек "Письмо Санта-Клаусу", в котором содержатся антироссийские высказывания.

Певец уже несколько лет не живет в России. Он уехал после объявления мобилизации в Египет, потом в Лос-Анджелес, а теперь гастролирует по США и Европе, критикует российских военных в соцсетях.