Кортеж спецпосланника Трампа выехал из Кремля

Переговоры спецпосланника президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным завершились. Кортеж, в котором, предположительно, находится Стивен Уиткофф, покинул Кремль, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин принял Стива Уиткоффа. Встреча президента России и спецпосланника Дональда Трампа в Кремле продлилась около трех часов. В переговорах также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Спецпосланник Трампа прилетел в Москву для четвертой встречи с Владимиром Путиным. Предыдущая встреча состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, но ситуация остается "хрупкой".