Жерар Пике бросил 26-летнюю модель Клару Чиа Марти, с которой изменял Шакире

Шакира и Жерар Пике со скандалом расстались почти три года назад. Певица узнала, что футболист изменял ей с моделью Кларой Чиа. Артистка выставила спортсмена вон, а на последок еще и спела разоблачающую его песню.

Но построить счастье с молодой красавицей Пике не смог. Пара распалась, не пережив первый же кризис в отношениях. Также поговаривают, что была измена.

"Мне подтвердили, что Жерар Пике и Клара Чиа расстались, и я выясняю причины, потому что говорят о третьих лицах, хотя кто кому изменил не совсем ясно", — заявила журналистка Mediaset Адриана Дорронсоро.

Жерар Пике и Шакира прожили вместе 11 лет. Певица родила футболисту двоих сыновей. Но спортсмен устроил невероятную подлость. Пока артистка была на гастролях, Пике привел в их дом красавицу-модель. Дама съела варенье Шакиры, так певица и поняла, что кто-то хозяйничал на кухне в ее отсутствие.

48-летняя Шакира, пережив предательство, о личной жизни больше не говорит. Она сосредоточилась на воспитании детей, которые после развода остались с ней.