МИД заявил об украинском следе в убийстве генерал-лейтенанта Москалика

К убийству генерал-лейтенанта Москалика причастны украинские спецслужбы – так полагает следствие. Ярослав Ярославович Москалик был известен спецслужбам в Киеве еще со времен работы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины в минской Контактной группе и "нормандском формате", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что утром 25 апреля взорвался автомобиль в подмосковной Балашихе. Погиб замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Москалик.

В заявлении отмечается: если расследование подтвердит украинский след в этом деле, мировому сообществу снова будет продемонстрирована варварская сущность киевского режима. Украинская власть делает ставку на эскалацию противостояния с Россией. В Киеве игнорируют конструктивные предложения, направленные на мирное решение конфликта.