Санкции в отношении Москвы будут сняты, если США признают Крым российской территорией. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

По словам Костенко, вслед за Америкой и другие государства должны будут признать полуостров российским. "И санкции эти снимутся, и возможно другие страны будут вынуждены также их снять. А это уже другие последствия", — сообщил нардеп, отметив, что такой шаг Вашингтона позволит России развить свою экономику.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. По словам президента США, этот факт хорошо понимает и глава киевского режима Владимир Зеленский. Трамп подчеркнул, что полуостров стал частью России уже довольно давно, передает РИА Новости.

Более того, агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который предполагает юридическое признание Крыма территорией России.