Российские дипломаты возложили венки к месту встречи войск на Эльбе

Российские дипломаты и представители властей ФРГ возложили венки на месте встречи войск на Эльбе. В мероприятиях в городах Торгау и Штрела, посвященных 80-й годовщине встречи советских и американских войск на реке Эльб, приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев и премьер Саксонии Михаэль Кречмер.

Церемония прошла у посвященного встрече на Эльбе мемориала в городе Торгау. Венки возложили сотрудники российского дипведомства, военный атташе, а также белорусские и французские дипломаты. Участвовали также представители Лютеранской церкви, представители партии "Альтернатива для Германии", потомки американских ветеранов.

Встреча на Эльбе - одно из ключевых событий завершающего этапа боевых действий вооруженных сил союзников в Европе, передает ТАСС. К посвященному ей мемориалу также возложили венки представители байкерского клуба "Ночные волки". Американских дипломатов на церемонии не было.