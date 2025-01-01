Стало известно, почему жена Порошенко* подала иск о разделе имущества

Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко* (включен в России в реестр террористов и экстремистов) Марина подала иск о разделе совместного имущества. Точный перечень активов, которые подлежат разделу, не раскрывается.

Супруга бывшего украинского президента подала иск месяц назад, слушание назначено на 29 апреля. Пресс-служба возглавляемой Порошенко* партии "Европейская солидарность" прокомментировала эти новости. Так супруги надеются защитить деньги и недвижимость от ареста.

"Иск о разделе имущества — совместная тактика защиты семьи Порошенко* от попыток Зеленского заблокировать Петру Порошенко* возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность", — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомни, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против Петра Порошенко* в феврале 2025 года. Ограничения связаны с обвинениями в госизмене. Экс-президенту инкриминируют организацию закупок угля для компании "Центрэнерго" с территорий ДНР и ЛНР, участие в создании пророссийской "Партии регионов", работу в правительстве Виктора Януковича и сотрудничество с Москвой.

*лицо, включенное Росфинмониторингом в реестр причастных к терроризму и экстремизму