Песков обвинил Киев в очередном теракте в России

Киевский режим продолжает свою террористическую деятельность в России, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Представитель Кремля напомнил, что сейчас идут мирные переговоры. Но, несмотря на это, в России должны быть начеку и понимать суть режима в Киеве, подчеркнул Песков. Его слова приводит в Telegram журналист Павел Зарубин.

Взрыв в подмосковной Балашихе прогремел около 10:40 утра 25 апреля. Взорвался и сгорел автомобиль Volkswagen. Как стало известно позже, в машине погиб представитель Генштаба ВС России генерал-майор Ярослав Москалик. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.