Мощный удар с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов нанесён этой ночью по военным объектам в разных частях Украины. Ликвидированы несколько складов с боеприпасами и вооружением, базы и места дислокации неонацистов в Павлограде, Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, в Сумской области группировка "Север" уничтожила командный пункт 47 бригады ВСУ. Ликвидированы 75 боевиков, среди них 20 офицеров, сожжено и подбито 18 единиц техники. Об успехах наших подразделений было доложено лично министру обороны.

Накануне Андрей Белоусов провел оперативное совещание в расположении группировки "Курск". Главе ведомства сообщили о том, какие действия предпринимают для полного уничтожения террористов в приграничье. Министр высоко оценил результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим мужество и героизм, государственные награды.

На южнодонецком направлении и в Запорожской области операторы дронов сожгли более 20 единиц техники противника, в том числе бронемашины, поставленные бандеровцам из Франции и Швеции, а также радиолокационную станцию производства ФРГ, сообщает "ТВ Центр".