В Минобороны рассказали о подвиге лейтенанта Писарева

Лейтенант Дмитрий Писарев с группой связистов попал под артиллерийский обстрел. Дмитрий направил подчинённых на запасные позиции, не допустив потерь, а после организовал ремонт повреждённой техники. Координация подразделений с командованием была восстановлена.

Старший сержант Анатолий Подмарьков засёк приближение группы диверсантов и устроил засаду. Когда боевики оказались в зоне поражения, Анатолий открыл по ним огонь. Всего за несколько минут, большая часть радикалов была уничтожена. Оставшиеся, бросив раненых бежали, сообщает "ТВ Центр".